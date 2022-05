Alla Malpensata il polo civico si rifà il look. Primo intervento in città con i fondi del Pnrr

Il centro civico della Malpensata sarà il primo edificio pubblico della città a sfoggiare la targhetta con la sigla «Pnrr», perché primo intervento di riqualificazione finanziato dal Piano nazionale di resilienza e ripresa, varato dal Governo per aiutare i territori, Bergamo compresa, a rialzarsi dal periodo buio della pandemia. Nell’ex sede circoscrizionale di via Furietti , oggi centro civico del quartiere , nel corso del 2022, prenderà il via il primo lotto di lavori del valore di 850mila euro, di cui 567mila provenienti dal Pnrr (le restanti sono risorse comunali).