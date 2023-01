Alla scoperta di Chorus Life: apre il Gsm Lab, via alle prenotazioni per visitarlo - Video

È stato presentato martedì 10 gennaio in anteprima il Gsm Lab: l’experience center della piattaforma digitale di Chorus Life Bergamo, futuro innovativo quartiere della città, promosso dal Gruppo Polifin, sviluppato dal Gruppo Costim. All’interno del Gsm Lab, in via Serassi a Bergamo, a partire dal prossimo lunedì 16 gennaio, sarà possibile vivere in anteprima le esperienze del primo «Human Smart District».