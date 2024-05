Allagamenti, smottamenti e viabilità in difficoltà: la situazione meteo in Bergamasca - Video

Allagamenti, smottamenti e viabilità in difficoltà. Anche la nostra provincia ha vissuto una delle giornate più intense dell’anno quanto a quantità di pioggia caduta. Da 50 e fino a cento i millimetri nell’arco della giornata. E un bilancio che, finora, parla di 150-200 millimetri in questa prima metà di maggio. Già oltre la media del periodo.

Brembo sorvegliato speciale

Sono i dati relativi alla nostra provincia forniti da «3B meteo» che precisa, comunque, come la «Bergamasca sia rimasta in realtà ai margini della perturbazione - dice Davide Sironi - che ha invece interessato soprattutto le province di Lodi, Milano, Cremona, Monza Brianza, Como e Varese. Nella Bergamasca la parte orientale ha visto un accumulo di circa 40-50 centimetri che salgono a 80 nella zona dell’Isola e superano i cento vicino all’Adda. Precipitazioni concentrate in una decina di ore. Le valli non hanno invece registrato piene significative - continua Sironi - perché i quantitativi nelle Prealpi sono stati ridotti. Nel pomeriggio il Brembo, al ponte di Briolo di Brembate Sopra era a 340 centimetri sopra il livello idrometrico, quando il massimo è intorno ai 600 centimetri».

La pianura più colpita

È stata quindi la pianura centro occidentale ad avere i maggiori quantitativi di pioggia anche tra i 150 e i 200 millimetri nell’arco delle 24 ore. Il Centro meteo lombardo misurava 116 millimetri di pioggia alla centralina della Geromina di Treviglio, ieri verso le 18. In pianura sono esondati Lambro, Seveso e Olona in alcuni punti. Minori in quantitativi nelle valli. «Domani mattina (16 maggio, ndr) - continua Sironi - i cieli saranno ancora nuvolosi ma le precipitazioni meno intense. Nel pomeriggio e in serata, invece, è atteso il passaggio di una nuova perturbazione, anch’essa particolarmente intensa ma più breve: saranno possibili temporali e grandinate. L’instabilità ci accompagnerà comunque fino all’inizio della prossima settimana.

La pioggia incessante ha provocato anche allagamenti e qualche disagio alla circolazione stradale. In mattinata un masso è caduto sulla strada comunale Zogno-Poscante, costringendo l’Amministrazione comunale a istituire un senso unico alternato. Sul versante da cui si è staccato il masso c’è ancora materiale pericolante che dovrà essere bonificato.

L’allerta arancione per giovedì

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 16 maggio, allerta arancione su parte di Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Inoltre è prevista allerta gialla su Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e su parte di Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Marche.

Autostrada chiusa e traffico al rientro

Pomeriggio e serata da dimenticare sulla A4 Milano-Brescia, dove è stato chiuso il tratto tra Castegnato e Cavenago, in direzione di Milano, per allagamenti a seguito delle piogge intense che hanno interessato tutta la zona (alle 19 risulta ancora tutto chiuso). All’interno del tratto chiuso si sono registrati inizialmente 5 chilometri di coda tra Capriate e Cavenago, poi gli agenti della Polizia Stradale di Seriate hanno chiuso tutti i caselli in entrata in entrambe le direzioni: Trezzo, Capriate, Dalmine, Bergamo, Seriate, Grumello, Ponte Oglio, Palazzolo, Rovato, Ospitaletto e Brescia ovest verso Milano. Le auto rimaste nel tratto allagato sono state fatte uscire dagli agenti al casello più vicino. Chiusa anche Trezzo in uscita per chi proveniva da Brescia. Chi era diretto verso Milano ha dovuto immettersi sulla A35 Brebemi e successivamente prendere la A58 Tangenziale esterna di Milano con rientro in A4. Inevitabile il caos anche in città sulla Tangenziale sud e sull’Asse interurbano in serata.

L’autostrada A4 è chiusa fra i caselli di Castegnato, nel Bresciano, e Cavenago, in provincia di Monza, in direzione di Milano a causa del maltempo. E per allagamenti è chiusa anche l’uscita di Monza. Dalle 16 è attivo il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Milano per le segnalazioni di allagamenti prevalentemente di strade e cantine e per coordinare gli interventi in ambito sovracomunale cercando percorsi alternativi dove ci sono problemi alla viabilità.

Treni in ritardo dalla mattina

Dalle 7 di stamattina è interrotta la tratta ferroviaria tra Pioltello e Milano Porta Vittoria che è una stazione snodo sotterranea del Passante di Milano. Interessati i treni delle linee S5 e S6 Treviglio-Passante con ritardi , cancellazioni e modifiche di servizio. La tratta interrotta è stata allagata dal maltempo e si trova presso il fiume Lambro che è esondato. Il personale di Rfi è al lavoro per ripristinare la tratta, in condizioni climatiche difficili. Questa mattina dalle 6 alle 8.30 13 treni regionali in ritardo fino a 45 minuti anche sulla linea Treviglio-Cremona per il guasto di un passaggio a livello nella tratta Caravaggio- Castelleone.

Maltempo, chiusa la A4, esondato il fiume Seveso. Video di www.bergamotv.itwww.bergamotv.it

Allerta a Treviglio e Romano