Allattamento, una linea telefonica per supportare le neo mamme

L’Asst Bergamo Est aderisce alla Settimana mondiale per l’allattamento (Sam) organizzata dall’1 al 7 ottobre. Sette giorni per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla rilevanza di questo gesto. Quest’anno il tema è «Diamoci una mossa, sosteniamo l’allattamento», per rilanciare la capacità delle figure chiamate a proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento nei diversi contesti. Occorre informare, preparare e motivare tutti gli attori della catena calda di sostegno all’allattamento – governi, sistemi sanitari, datori di lavoro e comunità – nell’ottica di creare ambienti favorevoli all’allattamento per le famiglie nel mondo post-pandemia.