Allerta valanghe, il nivologo: «Poca neve, ma ancora fragile. La nuova scivola sul primo strato»

«Si tratta di una neve che, tecnicamente, non si è trasformata: ha una scarsa coesione, è fragile, farinosa. La nuova neve è scesa tardi, a gennaio e febbraio, e non si è amalgamata con quella vecchia»

«Il pericolo maggiore è sui versanti a nord - spiega Federico Rota, nivologo consulente per la Provincia di Bergamo -. Qui è nevicato a novembre ed è rimasta. Ma si tratta di una neve che, tecnicamente, non si è trasformata: ha una scarsa coesione, è fragile, farinosa. La nuova neve è scesa tardi, a gennaio e febbraio, e non si è amalgamata con quella vecchia: è più coesa e forma dei lastroni soffici. Si sono creati così degli strati diversi ed è come avere uno strato di biglie sopra il quale quello nuovo scivola». «Si tratta, peraltro - continua il nivologo di lastroni difficili da individuare visivamente. Mentre quelli formati dal vento, più duri e compatti, si vedono, per questi è più difficile».