Allerte, nubifragi e possibili risposte ai cambiamenti climatici: facciamo il punto con gli esperti

Bergamo è al quinto posto in Italia per rischio di eventi meteorologici «estremi» e in un’amara top ten anche per «piogge intense» nella classifica sulla vivibilità climatica realizzata dal portale ilMeteo.it . Gli ultimi eventi estremi che hanno colpito la Bergamasca – dall’alluvione del 9 settembre in città e in alcuni paesi dell’hinterland alle due allerte meteo rosse nell’arco di tre giorni dell’8 e 10 ottobre – sono la testimonianza della fondatezza della classifica stilata del portale meteo. I cambiamenti climatici su scala mondiale si avvertono sempre di più e in modo evidente anche sul nostro territorio : gli effetti del surriscaldamento globale di cui da anni si parla fanno ora sentire con chiarezza la loro voce anche nella nostra provincia.