Allocco e gheppio impigliati, salvati dall’intervento dei vigili del fuoco

Un allocco e un gheppio rimasti intrappolati sono stati liberati ieri ad Albino e S. Omobono Terme grazie all’intervento dei vigili del fuoco. La prima chiamata al 112 è arrivata alle 9 da Albino, dove un passante ha segnalato un allocco rimasto impigliato in alcune corde sulla mulattiera che porta da Albino a Selvino, alla deviazione per il gruppo di grotte «Paradiso degli asini».

L’intervento per portare in salvo il rapace

Hanno operato non senza fatica perché l’animale era spaventato e rischiava di ferirli con gli artigli. È subito partita una squadra di vigili del fuoco dal comando di Bergamo che ha raggiunto a piedi il punto in cui si trovava il rapace e lo ha liberato, non senza fatica perché l’animale era spaventato e rischiava di ferirli con gli artigli. Muniti di guanti pesanti, i pompieri sono riusciti a liberargli le zampe e portarlo in salvo. L’intervento si è concluso intorno alle 11.30.

Il gheppio bloccato tra i rami di un albero