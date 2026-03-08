Burger button
Cronaca / Bergamo Città Domenica 08 Marzo 2026

Allocco e gheppio impigliati, salvati dall’intervento dei vigili del fuoco

ANIMALI IN SALVO. Gli interventi ad Albino e Sant’Omobono Terme tra la mattina e il pomeriggio di sabato 7 marzo.

Katiuscia Manenti
Katiuscia Manenti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il gheppio salvato dai Vigili del fuoco
Il gheppio salvato dai Vigili del fuoco

Sant’Omobono Terme

Un allocco e un gheppio rimasti intrappolati sono stati liberati ieri ad Albino e S. Omobono Terme grazie all’intervento dei vigili del fuoco. La prima chiamata al 112 è arrivata alle 9 da Albino, dove un passante ha segnalato un allocco rimasto impigliato in alcune corde sulla mulattiera che porta da Albino a Selvino, alla deviazione per il gruppo di grotte «Paradiso degli asini».

L’intervento per portare in salvo il rapace

Hanno operato non senza fatica perché l’animale era spaventato e rischiava di ferirli con gli artigli.

È subito partita una squadra di vigili del fuoco dal comando di Bergamo che ha raggiunto a piedi il punto in cui si trovava il rapace e lo ha liberato, non senza fatica perché l’animale era spaventato e rischiava di ferirli con gli artigli. Muniti di guanti pesanti, i pompieri sono riusciti a liberargli le zampe e portarlo in salvo. L’intervento si è concluso intorno alle 11.30.

Il gheppio bloccato tra i rami di un albero

Il laccio che aveva sulla zampa è rimasto impigliato intorno ai rami di un albero, impedendogli di muoversi.

Nel pomeriggio invece, alle 15 a Sant’Omobono Terme, i vigili del fuoco di Zogno sono intervenuti per liberare un gheppio addomesticato che è volato via dal suo trespolo, nell’abitazione della proprietaria, ma il laccio che aveva sulla zampa è rimasto impigliato intorno ai rami di un albero, impedendogli di muoversi. In questo caso, essendo un animale abituato ad avere a che fare con l’uomo, non ci sono stati problemi nel prenderlo e liberarlo, restituendolo alla proprietaria che ha tutti i documenti in regola per detenerlo. Il gheppio infatti è una specie protetta. L’intervento si è concluso alle 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Albino
Selvino
Zogno
Ambiente
natura
Sociale
Questioni sociali (generico)
Risorse naturali
Animali
vigili del fuoco