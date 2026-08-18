Alloggi per universitari, a Bergamo le domande doppiano i posti. «Tema prioritario»

Il tema dell’abitare, per l’Università di Bergamo, è in cima alla lista delle priorità. E non solo per gli studenti, ma anche per i professori che provengono dall’estero.

Lo spiega il rettore, Sergio Cavalieri, secondo cui «rappresenta un elemento decisivo per rendere Bergamo una città sempre più attrattiva e accessibile agli studenti fuori sede». Non a caso, la domanda per i posti letti universitari sono sempre più in aumento: «Per l’Anno accademico 2025-2026 abbiamo registrato 507 domande per il servizio abitativo universitario e circa 900 richieste di alloggio tramite la piattaforma Accommodation Service, numeri che confermano una domanda in costante crescita e la necessità di continuare a investire su soluzioni diversificate e sostenibili».

La disponibilità dell’Ateneo

L’Università degli Studi di Bergamo mette attualmente a disposizione 200 posti letto nelle proprie residenze universitarie (in particolare 151 a Bergamo e 49 a Dalmine) ai quali, aggiunge il rettore, «si aggiungono i 1.164 posti pubblicati attraverso il servizio Accommodation Service, uno strumento che negli anni si è consolidato come punto di riferimento per gli studenti e per i proprietari di immobili del territorio».

Ma l’azione dell’Ateneo di Bergamo non si ferma a queste soluzioni «tradizionali», in ogni caso fondamentali. Accanto all’incremento dell’offerta abitativa a disposizione degli studenti iscritti, «continuiamo inoltre a promuovere modelli innovativi di residenzialità diffusa e di welfare di comunità. In questa direzione – evidenzia Cavalieri – si inserisce il progetto Reint2565-Convivenza e reciprocità intergenerazionale tra under 25 e over 65, promosso dal Chl – Centre for Healthy Longevity dell’Università di Bergamo, che favorisce esperienze di coabitazione tra studenti universitari e anziani: un’iniziativa che ha coinvolto 10 studenti nel 2025 e 6 nel 2026, generando relazioni di reciproco supporto e valore sociale», aggiunge il rettore.

L’offerta per i docenti dall’estero

Il tema dell’abitare riguarda oggi in misura crescente anche i processi di internazionalizzazione dell’Ateneo. E si arriva al tema dei professori che arrivano dall’estero: «Le esigenze abitative, infatti, non interessano soltanto gli studenti, ma coinvolgono sempre più visiting professor e researcher provenienti dall’estero, docenti stranieri impegnati nelle attività didattiche dei nostri corsi, PhD student, oltre alle delegazioni di università e centri di ricerca internazionali che visitano il nostro Ateneo nell’ambito delle collaborazioni scientifiche e progettuali – spiega ancora il rettore –. In questo contesto si inserisce anche la rete europea Bauhaus4Eu, che rafforza ulteriormente la dimensione internazionale dell’Università degli Studi di Bergamo e rende sempre più strategica la capacità del territorio di offrire soluzioni di accoglienza adeguate e integrate». In questo senso «ogni anno, in media, l’Ateneo accoglie circa 120 visiting professor e researcher, senza contare le delegazioni in visita». Questo «a conferma di una mobilità internazionale in costante crescita legata alla didattica, alla ricerca e alla cooperazione accademica».

Le prospettive future

L’attenzione dell’Ateneo è naturalmente rivolta anche al futuro. In un quadro in cui la domanda è in continua crescita e l’offerta del mercato libero appare insufficiente, i progetti messi in campo dalle università saranno sempre più decisivi.