Alluvione, il dramma di 5 famiglie in via Crocefisso: «Abbiamo perso tutto: noi, dimenticati»

Fuori dai loro garage, in via Crocefisso a Valtesse, ci sono ancora i sacchi di sabbia in fila per terra. La paura che riaccada è tanta perché il 9 settembre l’alluvione gli ha portato via tutto. È il dramma di 5 famiglie residenti nel condominio al civico 41, di fronte al cantiere della Teb2. Sono arrabbiati perché, dice Ercole Bachenis, «nessuno ha preso coscienza che anche qui c’è un condomino allagato con danni enormi». La loro è una storia unica perché del disastro avevano avuto le avvisaglie il giorno prima, domenica 8 settembre. Nel pomeriggio, verso le 14, avevano chiamato i vigili del fuoco perché in strada si era già formato il fiume giallo che molti video hanno raccontato il giorno successivo. La moglie di Ercole, Daniela, ce ne mostra uno fra quelli che hanno girato con il cellulare.

«I pompieri sono arrivati verso le 18 e hanno ripulito i tombini dai trucioli di legno, la situazione era tornata normale. Alle 5 di mattina mi sono svegliata per controllare il fiume ma non era più un fiume, era diventato un mare» «I pompieri sono arrivati verso le 18 e hanno ripulito i tombini dai trucioli di legno, la situazione era tornata normale. Alle 5 di mattina mi sono svegliata per controllare il fiume ma non era più un fiume, era diventato un mare». L’acqua è entrata nella loro casa fino a 20 centimetri. I garage sotterranei sono stati sommersi per oltre 3 metri. E così l’ascensore, inondato per altri 30-40 centimetri. «In un quarto d’ora l’acqua è entrata in casa, non potevo aprire la porta. Sono corsa a svegliare mio marito e sono scivolata» dice Daniela. Nel disastro hanno perso quasi tutto.

Moto e auto da buttare per il fango

«Solo noi abbiamo perso 2 auto, 2 moto e gli effetti di oltre 30 anni di matrimonio. In totale qui in via Crocefisso abbiamo dovuto buttare 7 macchine e 4 moto» prosegue Ercole. Il loro timore è che la situazione sia stata aggravata dalla presenza del cantiere del tram. Secondo uno dei vicini di casa, Paolo Merli, «chi ha fatto questi depositi non ha riflettuto sul fatto che lasciandoli scoperti la pioggia avrebbe creato una montagna di acqua e fango». Gli scavi hanno trasformato all’incrocio con via Rosolino Pilo quella che prima era una piana in una conca, «un imbuto».

La paura del fango