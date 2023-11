Amministrative 2024, Zaffanella in campo: «Candidato sindaco»

Due liste civiche per sostenere un nuovo candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. Si presenta per succedere a Giorgio Gori il presidente dell’Associazione Mordilavita Orio Zaffanella, che ha lanciato lunedì 20 novembre due movimenti «apolitici» per intercettare i voti dei residenti della città che non si riconoscono nei partiti. Due liste, «Bergamo è anche tua» - con una vistosa «Z» al centro del simbolo - e «Bergamo Sicura», con i riflettori puntati sui tre argomenti che saranno il cavallo di battaglia di Zaffanella, ovvero sicurezza, ambiente e viabilità. «È ora che i cittadini rialzino la testa e si riapproprino delle decisioni che riguardano la gestione del territorio, cosa che purtroppo non avviene più da anni», dice Zaffanella, che nei giorni scorsi ha concluso uno sciopero della fame contro l’abbattimento dell’ex Palacreberg. «C’è poca rispondenza tra le richieste dei cittadini e le scelte delle amministrazioni – prosegue Zaffanella –. Occorre maggior rispetto per le tradizioni e per la storia. Mi riferisco, ad esempio, agli interventi fatti in questi anni in Città Alta, a partire dal parcheggio della Fara». E a proposito di viabilità il presidente di Mordilavita dice: «Sono state fatte scelte che hanno incrementato il traffico cittadino. Da 30 anni si parla di parcheggi in periferia, ma non c’è mai stata una strategia. Serve una pianificazione, iniziando a rendere più efficiente il servizio pubblico». È la seconda volta che Orio Zaffanella si candida a sindaco di Bergamo: lo fece anche nel 2004 con una lista civica che portava il suo nome.