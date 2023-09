Ancora ladri di rame al cimitero, ma scappano a mani vuote

I precedenti

I furti di rame in città si stanno intensificando in questi mesi: oltre al cimitero di viale Pirovano sono diversi gli episodi alla ex Reggiani di viale Giulio Cesare, dove i ladri hanno appiccato una lunga serie di incendi a quel che resta nell’enorme fabbrica dismessa per poi riuscire a sfilare i cavi. L’ipotesi è che ci sia in azione una banda che punta proprio all’«oro rosso».