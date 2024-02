Ancora turisti derubati a Bergamo. Ripulita l’auto posteggiata

Ancora furti ai danni di auto di turisti in visita in città. Dopo i casi di via Spaventa e via Locatelli, una coppia di turisti ha appreso di essere stata derubata di oggetti di valore custoditi nei borsoni della loro auto, chiusa a chiave ma forzata: il furto è stato scoperto solo all’arrivo a casa, quando hanno appreso che la portiera era stata forzata (per aprirla avevano sempre usato, invece, il telecomando). I ladri avevano agito in maniera certosina, senza buttare tutto all’aria. Due le soste della vettura: in via Brigata Lupi e in via Spaventa rispettivamente per una visita alle Mura di due ore e per la pausa pranzo di 40 minuti. In questa seconda sosta i turisti avevano posteggiato all’altezza del civico 7, nello stesso punto già teatro di un analogo colpo di inizio dicembre.