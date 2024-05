Annamaria e Davide tra i contadini in cerca dell’anima gemella

Tanta Bergamo tra i contadini che cercano moglie nel reality che andrà in onda su Nove in autunno. Si tratta di Davide, 29 anni, di Grone, e Annamaria, 26 anni, di famiglia bergamasca trasferitasi a Volterra. I personaggi de «Il contadino cerca moglie» sono stati presentati nei giorni scorsi su Nove: i protagonisti sono tutti contadini single in cerca dell’anima gemella. «Da piccola sognavo di essere una principessa, ma poi sono diventata una contadina!», è una delle frasi di presentazione di Annamaria che vive insieme alla sua famiglia immersa in una riserva naturale in cui cervi, cavalli, daini e tanti altri animali corrono liberi tra la natura incontaminata. Annamaria ama lavorare la sua terra, guidare i trattori (nel reality è soprannominata «la principessa del trattore») e correre in sella ai suoi cavalli. Sembra non mancarle nulla, eppure sente la mancanza di un principe azzurro, un ragazzo che si innamori di lei.

La principessa sul trattore

Il luogo incantato in cui vive Annamaria Lazzari è la Tenuta Orgiaglia, nelle campagne di Volterra, vicino al Castello di Luppiano. Un agriturismo che parla bergamasco perché aperto nel 1986 da Franco Lazzari (ex bancario di Spirano e nipote del compianto don Lino Lazzari) insieme alla moglie Umberta Lucchini (ex insegnante di Leffe figlia di un eroe della Grande guerra). Loro sono stati i pionieri della grande stagione degli agriturismi in Toscana. A metà degli Anni Ottanta furono tra i primi a cercare un rustico da ristrutturare. Trovarono l’antico casale Orgiaglia a Ponsano sulle suggestive colline tra San Gimignano e Volterra e lì si fermarono insieme alle due figlie Silvia e Giulia, nate in Bergamasca. All’inizio fecero spola tra Bergamo e Volterra per i lavori di ristrutturazione, poi decisero di trasferirsi definitivamente in Toscana e nacque la terzogenita Annamaria. Quindi nelle vene della «principessa sul trattore» della trasmissione «Il contadino cerca moglie» scorre sangue orobico. Annamaria è un’anima solare, sempre carica di energia, che accoglie con il suo sorriso i turisti da tutto il mondo. La sua frizzante personalità si unisce a un’accademica preparazione in turismo all’Università di Pisa. È l’unica protagonista donna della trasmissione.

Vacche, latte e formaggio