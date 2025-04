Anni di dipendenza dall’alcol: «Ora aiuto anche altre famiglie»

Col tempo, l’abitudine si trasforma in vera e propria dipendenza, bere era diventata una necessità, al punto da cominciare a consumare alcol già appena sveglio.

A 23 anni Marco comincia a seguire per l’azienda nella quale lavorava alcune zone fuori provincia e fuori regione. «Ciò comportava passare la settimana in alberghi, da solo. Credo che questo sia stato uno dei primi elementi che ha contribuito all’aumentare del mio consumo di alcol». Le prime volte appaiono innocue: qualche birra in più a cena, un’altra appena finito di mangiare, poi un amaro. «Fino a quando ho cominciato a farmi la “scorta” per la settimana e a passare le serate in camera d’albergo a bere e guardare la tv». Col tempo, l’abitudine si trasforma in vera e propria dipendenza, bere era diventata una necessità, al punto da cominciare a consumare alcol già appena sveglio. «Poi – aggiunge – ho cominciato a nascondere l’alcol e a ritagliarmi una parentesi della giornata in cui cominciavo a bere di nascosto. Credo che quello sia stato il punto di non ritorno». Il primo ricovero in ospedale arriva tra il 2017 e il 2018: il fegato non regge più. Tornato a casa, Marco resiste qualche settimana: «Stavo molto bene, avevo riacquisito l’appetito e l’umore, mi sentivo un’altra persona». Purtroppo, la ricaduta è dietro l’angolo: la fragilità esplode nuovamente, e Marco si ritrova imprigionato nella dipendenza. «Passavo la giornata dormendo, cominciavo a trascurarmi, le persone vicine cercavano di impedirmi di andare a comprare da bere, invano».