Anoressia e bulimia, è boom: «Ecco la nuova pandemia»

Il Covid ha fatto da detonatore, con tante ragazze e ragazzi costretti all’isolamento in una fase delicatissima per la loro crescita emotiva; ora la nuova pandemia è esplosa : i casi di disturbi del comportamento alimentare sono in crescita esponenziale, vite sempre più giovani, poco più che bambine e bambini, si ritrovano a soffrire di anoressia e bulimia, mettendo a rischio il loro futuro di adulti e la loro stessa vita, mentre i servizi di sostegno a disposizione in Lombardia si rivelano, a detta degli esperti, poco coordinati e soprattutto insufficienti. La Regione ha avviato un programma di contrasto ai disturbi della nutrizione, puntando su progetti che amplifichino e adeguino l’offerta di servizi all’esplosione del fenomeno: i dati più recenti segnalano che tra i giovanissimi della Lombardia di età compresa tra 6 e 16 anni, l’incidenza di questi disturbi fa registrare una crescita che oscilla da oltre il 50% a quasi il 300%, a seconda della fascia di età, rispetto al periodo prepandemico.