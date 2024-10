Antinfluenzale, in Bergamasca week-end dedicato alle vaccinazioni

Regione Lombardia ha organizzato un week-end dedicato alla somministrazione delle vaccinazioni antinfluenzali, sabato 5 e domenica 6 ottobre. La vaccinazione è uno strumento fondamentale di prevenzione per ridurre il rischio di contagio, limitare la diffusione del virus e proteggere sé stessi e le persone più fragili della comunità. In particolare, la vaccinazione è efficace nel prevenire complicanze gravi come la polmonite.

Oltre all’antinfluenzale, in quest’occasione i cittadini idonei per età o condizione di rischio potranno richiedere anche la vaccinazione anti-pneumococco e anti-herpes zoster, così come la co-somministrazione dell’anti-Covid. Per l’anti-Covid sono già attualmente disponibili nuove formulazioni adattate del vaccino, pensate per contrastare le varianti circolanti più recenti.

Ecco tutte le sedi

L’Asst «Papa Giovanni» di Bergamo sarà in campo per il «vax day» con quattro sedi: alla Casa di comunità di Borgo Palazzo (Bergamo) sabato 5 ottobre dalle 7,30 alle 13,30 e domenica 6 ottobre dalle 8 alle 20; alla Casa di comunità di Villa d’Almè (scuola elementare di piazza Don Carboni) sabato 5 ottobre dalle 8 alle 14 e domenica 6 ottobre dalle 8 alle 14; alla Casa di comunità di Zogno (via Polli) sabato 5 ottobre dalle 8 alle 14 e domenica 6 ottobre dalle 8 alle 14; alla Casa di comunità di Sant’Omobono (via Vanoncini) sabato 5 ottobre, dalle 8 alle 11. Il «vax day» dell’Asst Bergamo Est sarà nei centri vaccinali di Seriate (via Paderno 40), Trescore (via Ospedale 38) e Gazzaniga (Distretto di via Manzoni 98), che saranno aperti sabato 5 ottobre dalle 14 alle 20 e domenica 6 ottobre dalle 8 alle 14. Quattro i centri vaccinali dell’Asst Bergamo Ovest per il «vax day»: sabato 5 ottobre dalle 9 alle 13 apriranno il centro vaccinale al Distretto Isola-Casa di comunità di Ponte San Pietro (via Caironi 7) e il centro vaccinale ospedaliero di Treviglio (piazzale Ospedale); domenica 6 ottobre dalle 9 alle 13 saranno attivi il centro vaccinale alla Casa di comunità di Dalmine (viale Betelli 2) e alla Casa di comunità di Martinengo (piazza Maggiore 11).