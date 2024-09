Influenza, il 5 e 6 ottobre i «vax day»: ospedali in campo, ecco dove vaccinarsi

«Vax day», le sedi

L’Asst «Papa Giovanni» di Bergamo sarà in campo per il «vax day» con quattro sedi: alla Casa di comunità di Borgo Palazzo (Bergamo) sabato 5 ottobre dalle 7,30 alle 13,30 e domenica 6 ottobre dalle 8 alle 20; alla Casa di comunità di Villa d’Almè (scuola elementare di piazza Don Carboni) sabato 5 ottobre dalle 8 alle 14 e domenica 6 ottobre dalle 8 alle 14; alla Casa di comunità di Zogno (via Polli) sabato 5 ottobre dalle 8 alle 14 e domenica 6 ottobre dalle 8 alle 14; alla Casa di comunità di Sant’Omobono (via Vanoncini) sabato 5 ottobre, dalle 8 alle 11. Il «vax day» dell’Asst Bergamo Est sarà nei centri vaccinali di Seriate (via Paderno 40), Trescore (via Ospedale 38) e Gazzaniga (Distretto di via Manzoni 98), che saranno aperti sabato 5 ottobre dalle 14 alle 20 e domenica 6 ottobre dalle 8 alle 14. Quattro i centri vaccinali dell’Asst Bergamo Ovest per il «vax day»: sabato 5 ottobre dalle 9 alle 13 apriranno il centro vaccinale al Distretto Isola-Casa di comunità di Ponte San Pietro (via Caironi 7) e il centro vaccinale ospedaliero di Treviglio (piazzale Ospedale); domenica 6 ottobre dalle 9 alle 13 saranno attivi il centro vaccinale alla Casa di comunità di Dalmine (viale Betelli 2) e alla Casa di comunità di Martinengo (piazza Maggiore 11).