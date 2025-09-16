Anziana morta in casa a Bergamo. Una perizia psichiatrica per la figlia

Il pm Giulia Angeleri ha disposto degli accertamenti di tipo psichiatrico sulla sessantenne che per un anno ha vissuto con la madre morta in un appartamento di via De Gasperi a Bergamo. Il sostituto procuratore ha conferito l’incarico per una consulenza allo psichiatra Massimo Biza, che nei prossimi giorni sottoporrà la donna a dei test all’interno del reparto di psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è ricoverata da mercoledì 10 settembre, quando gli agenti della polizia locale avevano scoperto il cadavere dopo una nuova segnalazione dei vicini di casa che si lamentavano per gli odori.

L’indagine

Francesca Pettinato, 101 anni, è morta per cause naturali, ha stabilito l’autopsia. La figlia è indagata per occultamento di cadavere e truffa (ha continuato a percepire la pensione della madre e al lavoro a usufruire dei permessi della legge 104). Uno degli aspetti che dovrà scandagliare la consulenza del dottor Biza è legato alla capacità di intendere e di volere. Perché sulle prima la donna ha spiegato che non voleva «lasciare andar via» la madre. In pratica, avrebbe cercato di rimuovere psicologicamente la scomparsa della mamma: non avrebbe agito per percepire indebitamente denaro e godere di permessi senza averne titolo.