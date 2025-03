Aperti i giardini della Fara, sopra il parcheggio, e la Scala del Condannato

Un nuovo percorso per la «Mille gradini»

Non si tratta solo di un intervento architettonico , ma di un progetto rilevante anche dal punto di vista ecosistemico . «Lungo le scale da via Fara alla terrazza del parcheggio la flora inizia a prendere vita: arbusti, alberi e una varietà di essenze erbacee stanno arricchendo l’area con biodiversità e fascino naturale», ha spiegato l’assessora al Verde, Oriana Ruzzini .

Una vasca di raccolta dell’acqua piovana

Un elemento particolarmente innovativo è la vasca di raccolta delle acque meteoriche. «Con una capacità di 50 metri cubi , questa soluzione consente di utilizzare esclusivamente acqua piovana per irrigare le aree verdi, evitando lo spreco di acqua potabile», ha aggiunto Ruzzini. Il risultato è un belvedere unico nel suo genere, che prima mancava completamente in città, offrendo uno scorcio suggestivo su una porzione di collina che prima non era così visibile. Lungo il cammino si incontrano alcune fioriture come rose e ortensie, alternate però a impianti arborei e arbustivi immersi in radure prative la cui bellezza, con il passare delle stagioni vegetative, sarà ancora più evidente

Il ripristino della Scala del Condannato

«Per tutto l’Ottocento fino al 1921 questi due spazi funzionavano come istituti carcerari: inizialmente per prigionieri politici, poi per usi militari e infine come carceri comuni», ha spiegato Roberta Frigeni, direttrice del Museo delle Storie di Bergamo di cui entrambi i luoghi fanno parte. «La scala, detta ancora oggi “del condannato», è documentata fin dal 1870. Sebbene il nome richiami una valenza simbolica, non era percorsa solo dai detenuti ma anche dal personale di sorveglianza che aveva necessità di muoversi agevolmente tra i due carceri. Quindi, questa scala univa l’ex carcere situato nel convento di San Francesco con quello della Rocca. Questa funzione detentiva continuò fino alla fine dell’Ottocento e si protrasse fino al 1921. Quell’anno segnò il passaggio al nuovo complesso carcerario di Sant’Agata, determinando l’abbandono dei due siti come prigioni», ha aggiunto Frigeni.