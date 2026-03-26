Apre la Casa di Comunità in via Garibaldi: prelievi, vaccinazioni e tanti servizi

Da martedì 31 marzo è operativa a Bergamo la nuova Casa di Comunità in via Garibaldi 13/15. I lavori per la ristrutturazione del Padiglione Daina dell’edificio «Matteo Rota» di proprietà dell’Asst Papa Giovanni XXIII sono terminati a dicembre, per un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro tra fondi Pnrr e regionali. Tra i servizi attivi nella fase di avvio c’è il Punto unico di accesso (Pua), un nuovo punto prelievi, i servizi vaccinali, la continuità assistenziale, ambulatori specialistici, ambulatori infermieristici e i servizi amministrativi.

La facciata della Casa di Comunità di via Garibaldi (padiglione Daina del Matteo Rota) La Casa di Comunità di via Garibaldi è la seconda in città, dopo quella di via Borgo Palazzo. In posizione centrale e collegata all’Ospedale tramite la linea degli autobus C, la struttura si rivolge a un ampio bacino di residenti del centro cittadino e dell’area ovest urbana.

I servizi attivi nella fase iniziale

Il punto prelievi è operativo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 10. Il servizio di rivolge a pazienti dai 16 anni di età. È obbligatorio prenotare l’appuntamento tramite l’app SolariQ, tranne per i prelievi con ricette urgenti (priorità “U” da effettuarsi entro 72 ore e priorità “B“, entro 10 giorni) che sono sempre garantiti. È possibile effettuare la pre-accettazione, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12 in via Garibaldi oppure nei centri prelievi gestiti dall’Asst Papa Giovanni XXIII negli orari pubblicati online. Dopo i punti prelievo all’Ospedale di Bergamo e al Carisma, quello di via Garibaldi è il terzo in città gestito dall’Asst Papa Giovanni XXIII. L’elenco completo degli esami effettuabili in ciascun centro si trova sul sito web aziendale a questa pagina. È possibile verificare dove effettuare il prelievo semplicemente inserendo la denominazione dell’esame nella stringa di ricerca. Sempre sul sito web è pubblicato l’elenco completo degli esami e, per ciascuno di loro, il punto prelievo che li effettua.

È operativo l’Ambulatorio infermieristico, attivo in questa fase di avvio nelle giornate di martedì e venerdì, dalle ore 8 alle ore 13. Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di una ricetta dematerializzata rilasciata dal medico di assistenza primaria o dallo specialista. La prescrizione, singola o cumulativa in caso di accessi multipli, deve riportare la descrizione della prestazione richiesta e la relativa motivazione clinica. La prenotazione avviene tramite contatto telefonico presso il Pua della Casa di Comunità al numero 035.2278815. Il Pua (Punto Unico di Accesso) è lo sportello polifunzionale che promuove l’integrazione sociosanitaria dei servizi per rispondere a bisogni di salute. Il Pua vede operare in sinergia Infermieri di Famiglia e di Comunità (IFeC), infermieri dell’Equipe di Valutazione Multidimensionale (EVM), assistenti sociali dell’ASST Papa Giovanni XXIII e dei servizi sociali comunali con l’ausilio di volontari. Il Pua è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 14, con accesso libero, scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 035.2278815.

Il servizio vaccinale

È presente il servizio vaccinale per la somministrazione di vaccini per gli adulti e per i viaggiatori internazionali (inclusi i bambini), da prenotare tramite portale (Regione Lombardia - Portale Prenotazioni - Prenota Online). Vengono inoltre effettuate vaccinazioni per soggetti adulti con fragilità o affetti da patologie croniche, che devono prenotare contattando direttamente il servizio via mail o telefonicamente ai riferimenti indicati sul sito web. Per rispondere ad un bisogno sempre più rappresentato nella popolazione è presente lo Psicologo della Casa di Comunità e lo Psicologo dell’équipe delle Cure Primarie. L’accesso al servizio è libero e gratuito con appuntamento via mail [email protected] oppure telefonando allo 035.2674482.

I servizi amministrativi permettono di registrare le esenzioni per patologie croniche o malattie rare. Lo sportello Cup, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30, si occupa della gestione delle prenotazioni per le prestazioni per gli utenti già in carico alla Casa di Comunità.

La presenza medica è garantita 24 ore su 24 mentre quella infermieristica per 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7, compresi i festivi. Nella Casa di Comunità di via Garibaldi è presente la Continuità Assistenziale, a cui si accede chiamando il 116117 mediante il filtro della Centrale UNICA, che opera al Point di Dalmine, nelle fasce orarie serali e notturne dalle ore 19 alle ore 8 e 24 ore su 24 il sabato, la domenica, nei festivi e nei prefestivi. Un ambulatorio della Casa di Comunità è stato messo a disposizione di un medico di assistenza primaria che ha assunto un incarico provvisorio in sostituzione di un collega andato in pensione e che visiterà i suoi assistiti nello studio in via Garibaldi.

Le attività ambulatoriali

Altri servizi sono in fase di attivazione. La Casa di Comunità di Matteo Rota ospiterà le attività ambulatoriali di Dermatologia, Epatologia, Geriatria, Neurologia, Reumatologia, Terapia del Dolore con l’obiettivo di integrare sempre più i percorsi ospedalieri con quelli territoriali, favorendo la presa in carico integrata dell’utenza anche attraverso l’attivazione dei percorsi di telemedicina e teleconsulto, nonché di percorsi post dimissione. Ci saranno progetti dedicati ai piccoli pazienti grazie al coinvolgimento degli specialisti pediatri e chirurghi pediatri. Una particolare attenzione come sempre ai percorsi a supporto della salute mentale e delle dipendenze con il coinvolgimento delle Strutture di Psicologia, Psichiatria e Dipendenze.