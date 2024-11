Armato di coltello, rapina una donna al parcheggio dell’ospedale di Bergamo

Il coltello che l’uomo ha usato per minacciare la donna è stato cercato nella zona, ma senza esito. saranno utili i filmati delle telecamere

Fondamentale, dunque, l’intervento delle guardie dell’ospedale, che hanno rapidamente individuato l’uomo. Saranno ora visionate anche le telecamere del parcheggio per ricostruire nei dettagli quanto successo. Il coltello che l’uomo ha usato per minacciare la donna è stato cercato nella zona, ma senza esito. Anche la vittima è stata poi invitata in questura per formalizzare la denuncia. Parte del bottino è stato recuperato: qualcosa l’uomo aveva probabilmente già speso, nel breve periodo tra la rapina e quando è stato fermato, in un bar dell’ospedale, dove avrebbe ordinato un cognac.