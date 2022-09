Armato di catena danneggia 12 veicoli, poi ferisce un poliziotto: arrestato

Da via Borgo Palazzo, zona condominio Canarie, alla stazione, con una catena e un cacciavite s’è accanito su 12 veicoli tra auto e furgoni parcheggiati, cui ha infranto parabrezza e lunotti e divelto specchietti laterali. E, quando un equipaggio della Volante lo ha rintracciato in via Bonomelli, ha ingaggiato una colluttazione in cui uno degli agenti ha riportato una lesione al braccio giudicata guaribile in 4 giorni. Per bloccarlo e arrestarlo ci sono voluti sei poliziotti. Ieri l’autore del raid vandalico - un ghanese di 32 anni privo del permesso di soggiorno e senza fissa dimora, già condannato a Roma per danneggiamento - è comparso davanti al giudice Stefano Storto che ha convalidato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, disponendo la scarcerazione e il divieto di dimora nella Bergamasca.