Cronaca / Bergamo Città Martedì 10 Marzo 2026

Arriva a Ranica il primo tram della T2 Bergamo-Villa d’Almè

IL NUOVO TRAM. Giovedì 12 marzo in serata l’arrivo al deposito Teb del primo convoglio Škoda partito dalla Repubblica Ceca. Il 24 marzo la presentazione ufficiale.

Il nuovo veicolo Škoda ForCity Classic è partito dalla Repubblica Ceca
Il nuovo veicolo Škoda ForCity Classic è partito dalla Repubblica Ceca

È atteso nella serata di giovedì 12 marzo al deposito Teb di Ranica il primo tram destinato alla nuova linea tranviaria T2 Bergamo-Villa d’Almè, salvo imprevisti durante il trasporto. Lo comunica la stessa Teb. Il nuovo convoglio Škoda ForCity Classic è partito nella serata di lunedì 9 marzo dagli stabilimenti Škoda Group di Pilsen, nella Repubblica Ceca, a bordo di una bisarca lunga circa 43 metri. L’arrivo del mezzo rappresenta un passaggio simbolico verso l’attivazione della seconda linea tranviaria della Bergamasca.

I nuovi tram Skoda sono lunghi 33 metri e possono trasportare fino a 281 passeggeri. Ogni mezzo dispone di 66 posti a sedere, di cui 64 fissi e 2 pieghevoli, collocati in corrispondenza degli spazi dedicati alle sedie a rotelle. I dieci nuovi veicoli elettrici andranno ad affiancarsi ai 14 tram già in servizio sulla linea T1, portando la flotta complessiva a 24 convogli. Tutti i mezzi potranno circolare su entrambe le linee tranviarie.

Il sistema anti collisione

I tram sono inoltre dotati di tecnologie di ultima generazione, tra cui un avanzato sistema anticollisione capace di monitorare costantemente lo spazio antistante il convoglio e contribuire alla prevenzione degli incidenti. Il primo nuovo tram sarà presentato ufficialmente il 24 marzo 2026 con un evento inaugurale alla presenza dei rappresentanti di Teb, di Škoda Group e delle autorità territoriali.

