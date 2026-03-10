Arriva a Ranica il primo tram della T2 Bergamo-Villa d’Almè

È atteso nella serata d i giovedì 12 marzo al deposito Teb di Ranica il primo tram destinato alla nuova linea tranviaria T2 Bergamo-Villa d’Almè, salvo imprevisti durante il trasporto. Lo comunica la stessa Teb. Il nuovo convoglio Škoda ForCity Classic è partito nella serata di lunedì 9 marzo dagli stabilimenti Škoda Group di Pilsen, nella Repubblica Ceca, a bordo di una bisarca lunga circa 43 metri . L’arrivo del mezzo rappresenta un passaggio simbolico verso l’attivazione della seconda linea tranviaria della Bergamasca .

I nuovi tram Skoda sono lunghi 33 metri e possono trasportare fino a 281 passeggeri . Ogni mezzo dispone di 66 posti a sedere, di cui 64 fissi e 2 pieghevoli, collocati in corrispondenza degli spazi dedicati alle sedie a rotelle. I dieci nuovi veicoli elettrici andranno ad affiancarsi ai 14 tram già in servizio sulla linea T1 , portando la flotta complessiva a 24 convogli. Tutti i mezzi potranno circolare su entrambe le linee tranviarie.

Il sistema anti collisione

I tram sono inoltre dotati di tecnologie di ultima generazione, tra cui un avanzato sistema anticollisione capace di monitorare costantemente lo spazio antistante il convoglio e contribuire alla prevenzione degli incidenti. Il primo nuovo tram sarà presentato ufficialmente il 24 marzo 2026 con un evento inaugurale alla presenza dei rappresentanti di Teb, di Škoda Group e delle autorità territoriali.