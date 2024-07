Arriva il ciclone Caronte. Temperature fino a 36°. «Pronto il Piano caldo»

Fa di nuovo caldo e i prossimi giorni saranno ancora più bollenti . L’anticiclone africano Caronte, atteso sull’Italia nei prossimi giorni, non risparmierà la nostra provincia, dove la colonnina di mercurio salirà fino a toccare i 36 gradi all’ombra . Sarà, secondo i meteorologi, una fase di caldo estrema alla quale è bene iniziare a prepararsi. E con il gran caldo estivo tornano a salire anche i livelli degli inquinanti: da giorni la concentrazione dell’ ozono nell’aria viaggia intorno attorno alla «soglia d’informazione» (il primo grado di allerta), con valori registrati dalle centraline Arpa in città prossimi ai 200 microgrammi per metrocubo. Il Comune di Bergamo si è organizzato per dare un sollievo soprattutto agli anziani : il Piano caldo messo a punto da Palazzo Frizzoni prevede, in particolare, l’attivazione di un contact center telefonico al quale ci si può rivolgere in caso di necessità, l’ampliamento delle attività nei Cte, il potenziamento della custodia sociale nei quartieri e l’iniziativa del Cre per anziani , che parte proprio questa mattina al Cte di Celadina (come annunciato a pagina 12 ndr).

Anche se gli esperti non parlano, almeno per la nostra zona, di punte oltre i 40 gradi, previste invece al Centro e al Sud, i prossimi saranno comunque giorni caldi e afosi; « una settimana da bollino rosso – conferma Manuel Mazzoleni , meteorologo di 3B Meteo – con le temperature massime che oscilleranno tra i 34 e i 36 gradi in pianura ». Tanto caldo di giorno, dunque, e notti «tropicali», con temperature che non scenderanno al di sotto dei 20 gradi: «Per gran parte della settimana sarà così – prosegue l’esperto –. Avremo anche 26-27 gradi a mezzanotte , con il problema dell’ afa che tenderà ad aumentare con il passare dei giorni». E non sarà una parentesi breve: «È una bella ondata di caldo e di bel tempo – spiega il meteorologo –. Verso il prossimo fine settimana potrebbe registrarsi qualche rovescio su Alpi e Prealpi e lunedì prossimo anche in pianura; nulla che possa cambiare lo scenario, ma solo una temporanea attenuazione dell’anticiclone che proseguirà per gran parte del mese di luglio». Dopo una primavera fin troppo piovosa e con temperature anche al di sotto della media, ora l’estate ha davvero preso possesso anche delle nostre latitudini. «La tendenza è di un leggero spostamento in avanti delle stagioni – conclude Mazzoleni –, con settembre e ottobre che potrebbero registrare temperature medie più alte del periodo».

Il Comune di Bergamo è impegnato per offrire possibilità di socializzazione per contrastare la solitudine degli anziani e per dare loro la possibilità di entrare in contatto con un operatore in grado di rispondere a domande e bisogni.

Nel frattempo il Comune di Bergamo si è attrezzato con una serie di iniziative che proseguiranno per tutta l’estate. L’obiettivo è duplice: offrire possibilità di socializzazione per contrastare la solitudine degli anziani e, specialmente durante i periodi di gran caldo, dare loro la possibilità di entrare in contatto con un operatore in grado di rispondere a domande e bisogni. Anche tutti i Cte presenti nei quartieri hanno potenziato le loro attività, che si possono consultare sul sito del Coordinamento cittadino Cte Bergamo (ctebg.it). «Si tratta di azioni volte a contrastare la solitudine, che è purtroppo tipica del periodo estivo – spiega l’assessore alle Politiche sociali, Marcella Messina –. In particolare nei periodi di picco del caldo, quando viene suggerito di non uscire di casa, i contact center attivati dal Comune offrono la possibilità di un contatto diretto e, in caso di bisogno, anche di servizi a domicilio». La linea telefonica dedicata agli anziani d’estate (e già in funzione) si chiama Lisa: al numero 035-0770223 – attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 – risponde un operatore che raccoglie domande e richieste e dà informazioni di carattere generale sui servizi rivolti agli anziani e di promozione delle iniziative che li interessano. «In queste settimane – prosegue l’assessore Messina –, oltre alle attività nei Cte, è stato potenziato anche il servizio di custodia sociale nei quartieri, che è in contatto con il servizio Lisa, ma anche con i quartieri e i Centri per tutte le età». Sono 18 i «custodi sociali» che si sono messi a disposizione in tutti i quartieri della città, che è possibile contattare in caso di necessità direttamente sul cellulare. L’elenco è disponibile sia nei Cte che online, sul sito del Comune di Bergamo.