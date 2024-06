Arrivano 130 cestini «intelligenti»: quando sono pieni avvertono tramite una app

A Bergamo arrivano 130 cestini intelligenti, capaci di «compattare» carta e plastica fino a cinque volte rispetto al volume originale, per incentivare anche chi è di passaggio a fare la raccolta differenziata. Saranno collocati nei luoghi strategici e più frequentati (anche dai turisti), da Città Alta al centro di città bassa, passando dallo stadio.Il bando per l’acquisto è stato pubblicato dal Comune di Bergamo, una spesa di 780mila euro finanziata dal Pnrr. E non è l’unica legata al ciclo dei rifiuti. C’è anche un secondo bando da 295mila euro per l’acquisto di 50 isole ecologiche fuori terra, sempre intelligenti, dove conferire i rifiuti «Raee», quindi vecchi telefonini e pc, piccoli elettrodomestici, dai ferri da stiro ai forni a microondeI. Questi saranno collocati in luoghi presidiati, come le scuole, i parchi, gli oratori, centri sportivi e centri commerciali.

Il sensore

Dall’Europa arriva quindi oltre un milione di euro per migliorare la raccolta dei rifiuti in strada, con un beneficio già tradotto in numeri. Secondo gli uffici comunali «sono attesi miglioramenti in termini di raccolta differenziata del 10,5% al 2026 rispetto al 2019». Il progetto dei cestini intelligenti, con compattatore e sensori che segnalano il loro riempimento agli operatori via app, si inserisce nel più ampio piano per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 (piano di cui Bergamo fa parte insieme ad altre 111 città selezionate dalla Commissione Europea). E, spiegano i tecnici comunali nella relazione inviata per ottenere i fondi del Pnrr, «uno tra i settori su cui il Comune ritiene di dover investire per avere un beneficio considerevole in termini di abbattimento dei gas climalteranti è quello dei rifiuti e il loro ciclo di gestione». Tempi certi sull’arrivo dei nuovi dispositivi non ci sono, ma i due bandi rivolti alle aziende del settore scadono tra il 4 e il 5 luglio.

Emettono anche messaggi vocali