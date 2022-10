Creattiva, le arti manuali in vetrina alla Fiera. Clicca qui e inviaci il tuo scatto

Ha preso il via giovedì 6 ottobre alla Fiera di Bergamo l’edizione autunnale in terra orobica di Creattiva, il salone delle arti manuali ideato e organizzato da Promoberg, in programma al polo fieristico di via Lunga fino a domenica 9 ottobre (orari: 9.30 - 18.30; domenica chiusura ore 18). Con la 26ª edizione a Bergamo la manifestazione ha conquistato la qualifica di evento “internazionale”, riconoscimento ottenuto in virtù delle presenze straniere (in costante crescita) di imprese espositrici e di pubblico.