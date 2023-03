Asse, la Provincia ci mette una pezza: lavori di notte per ridurre i disagi

Troppe code, troppe polemiche: il cantiere sull’asse interurbano all’altezza della Grumellina in direzione di Curno/Ponte San Pietro, che tanto scompiglio sta generando da una settimana a questa parte, fa marcia indietro . Dalla mattina di giovedì 30 marzo sarà riaperta la corsia chiusa da martedì scorso che ha mandato letteralmente in tilt il traffico non solo sulla SS 671, ma a cascata anche lungo le strade della città, dove migliaia di automobilisti si sono riversati nel tentativo di non rimanere intrappolati sull’asse. Nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 marzo, ha fatto sapere la Provincia (cui sono in capo i lavori del cantiere), saranno rimosse le barriere che restringono la carreggiata subito dopo lo svincolo per la via Grumellina.