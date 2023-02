Assegno unico, aumento dell’8,1% per 150mila beneficiari bergamaschi

Anche questo è un riflesso dell’inflazione, ma stavolta positivo. L’importo dell’assegno unico è cresciuto dell’8,1 % : effetto della rivalutazione annuale in base all’indice dell’inflazione. In questi giorni, infatti, l’Inps sta accreditando – come di consueto – gli assegni unici, però con una novità che ne accresce il «valore». Non è certo una sorpresa dell’ultim’ora, perché l’adeguamento era previsto già dal disegno di legge che aveva istituito questo sussidio, ma gli effetti concreti si vedono ora; nel successivo assegno unico di marzo , peraltro, sarà contenuta anche la rivalutazione relativa al mese di gennaio (nel primo mese di quest’anno gli assegni avevano ancora l’importo fermo al 2022).