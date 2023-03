Assicurazioni auto, rincari fino al 20%: «Colpa dell’aumento degli incidenti»

È l’ennesima voce del «bilancio familiare» che vive un ritocco all’insù. L’assicurazione auto adesso costa circa il 15% in più di un anno fa, dunque con rincari medi attorno ai 50-70 euro per un veicolo-tipo. Sono le stime di alcuni portali specializzati: Facile.it indica appunto un incremento del 15%, Segugio.it parla di un +16%. Secondo la più ampia analisi di Facile.it, nel dettaglio, per assicurare un’auto-tipo a febbraio 2023 si sono spesi in media 515 euro, mentre a febbraio 2022 se ne spendevano 448, dunque con un aumento di 67 euro. Il dato è peraltro disomogeneo sul territorio nazionale (i prezzi variano da provincia a provincia), Assoutenti rileva per esempio che in Lombardia i rincari si avvicinano al 20%.