Astino, l’Orto Botanico realizzerà un parco per le api

L’Orto Botanico del Comune di Bergamo è un Museo riconosciuto da Regione Lombardia articolato su due sezioni, la più antica in Città Alta (dal 1972) e quella di Astino, la Valle della Biodiversità, interamente dedicata all’agro-biodiversità e al rapporto tra la cittadinanza e temi collegato all’agricoltura, al cibo, al paesaggio.

Nella sezione di Astino, l’Orto Botanico ha scelto di dotarsi di un parco apistico che coinvolge le persone riqualificando un’area attualmente non accessibile al pubblico. Si tratta di antichi terrazzamenti un tempo coltivati a vigneto e poi abbandonati, in parte crollati e in parte rappresentati da una scarpata inagibile.