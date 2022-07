Astino, pronta la vasca di laminazione. Ora Longuelo è a prova di bombe d’acqua

L’operazione V1 si è conclusa: la vasca di laminazione ad Astino tanto attesa dai cittadini è stata terminata. Nel malaugurato caso in cui una bomba d’acqua dovesse di nuovo investire il quartiere di Longuelo, l’impianto è pronto a fare il suo lavoro, veicolando, grazie ad un sistema di pompe, la piena della roggia Curna nel bacino artificiale per poi far defluire lentamente l’acqua, scongiurando allagamenti.