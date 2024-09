Atalanta - Arsenal, in arrivo oltre 1.300 tifosi inglesi: rafforzata la sicurezza in città

Intanto già dal primo mattino è stata rafforzata la sicurezza in città, con la presenza di auto e camionette di Polizia e Carabinieri nei punti più sensibili della città. Per i tifosi dell’Arsenal è previsto il consueto meeting point nell’area di piazzale Alpini: dal tardo pomeriggio (ore 17) comincerà poi il trasporto allo stadio con bus navetta scortati dalle forze dell’ordine. Il settore ospiti, come già anticipato ieri, è sold out con 1.304 posti occupati per assistere alle 21 alla prima sfida della Champions al Gewiss Stadium di Bergamo.