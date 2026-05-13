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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 13 Maggio 2026

Atalanta, Bergamo si colora di installazioni nerazzurre nell’attesa del nuovo logo

L’INIZIATIVA. «Aperta» la mostra diffusa in diversi luoghi simbolo della città, da Colle Aperto fino all’Accademia Carrara. Cresce l’attesa verso la sorpresa annunciata per il 22 maggio, secondo anniversario dell’Europa League vinta a Dublino.

Davide Amato
Davide Amato Redattore

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Atalanta, Bergamo si colora di installazioni nerazzurre nell’attesa del nuovo logo
L’installazione in piazza Matteotti, davanti al municipio di Bergamo
(Foto di Bedolis)

Bergamo si è trasformata in un museo nerazzurro a cielo aperto, attraverso un percorso urbano dedicato ai loghi storici dell’Atalanta, dalla fondazione nel 1907 ad oggi, e al profondo legame tra squadra e territorio. La mostra diffusa - voluta dal club e curata da Pernice Comunicazione, col patrocinio comunale - è stata lanciata nelle scorse ore, con installazioni presenti fino al 27 maggio in piazzale Goisis, ChorusLife, Accademia Carrara, piazzale Sant’Agostino, Colle Aperto e piazza Matteotti. La tappa conclusiva è l’Atalanta Store di Porta Nuova.

Atalanta, Bergamo si colora di installazioni nerazzurre nell’attesa del nuovo logo
Uno degli stemmi storici, proposto davanti all’Accademia Carrara
(Foto di Beppe Bedolis)

L’iniziativa, alimentata anche dalla campagna di comunicazione sui social, sta generando grande curiosità tra i tifosi per quello che potrebbe essere il nuovo logo del club e la sorpresa annunciata per il 22 maggio, secondo anniversario dello storico trionfo in Europa League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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