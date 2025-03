Atalanta-Inter e Volley Bergamo 1991, domenica a rischio per il traffico

La partita dell’Atalanta (contro l’Inter) al Gewiss Stadium e quella del Volley Bergamo 1991 (contro la Imoco Conegliano) alla nuova Arena di ChorusLife, due sfide che si giocheranno quasi in concomitanza. Domenica 16 marzo sarà la prova del nove in città, un test sulla tenuta della mobilità in occasione dei grandi eventi, con 30mila persone attese tra via Bianzana e viale Giulio Cesare, nel raggio di poche centinaia di metri. La Polizia locale è pronta a dispiegare tutte le forze a disposizione, ma l’appello dell’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni è di «utilizzare il più possibile i mezzi pubblici, lasciando l’auto lontana dai luoghi dell’evento».

Parcheggio, rischio sold out

È vero che a disposizione c’è il parcheggio di ChorusLife, ma pur con i suoi oltre 1.000 posti, il rischio è che si saturi velocemente con possibili sovrapposizioni tra i tifosi del volley e quelli atalantini, che si stanno abituando ad utilizzare lo smart district per la sosta in occasione delle partite. Il big match della pallavolo è atteso, dato che la squadra torna a giocare su un campo cittadino a due anni dalla chiusura del palazzetto causa lavori. Un ritorno per il quale è stato confezionato un evento speciale, che prevede tra gli ospiti anche gli ex del passato, da Francesca Piccinini a Maurizia Cacciatori. Sono migliaia le persone attese, con oltre 4mila biglietti già venduti e un pubblico che dovrebbe raggiungere i 4.700 tifosi. A giovedì 13 marzo (sul sito midaticket.it), i posti ancora disponibili erano 300 (nel secondo livello, il primo è sold out, gli ultimi ticket saranno messi in vendita alla biglietteria dell’Arena domenica dalle 15).

Il Volley anticipato alle 17