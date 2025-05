Atalanta-Roma, tifoso nerazzurro fa invasione di campo: 5 anni di Daspo

Era senza biglietto

I provvedimenti

Per questo è stato deferito in stato di libertà. Inoltre, il questore ha emesso nei suoi confronti un Daspo della durata di cinque anni, con la prescrizione - in fase di convalida da parte dell’autorità giudiziaria - dell’obbligo di presentarsi ai carabinieri per un anno, all’inizio e alla fine di ogni partita dell’Atalanta.