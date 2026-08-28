Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 28 Agosto 2026

Atb e Teb, due mesi gratis per gli studenti dell’Università di Bergamo

L’INIZIATIVA. Dal 1° settembre al 31 ottobre, e-Brt compreso. Abbonamenti: confermate le agevolazioni.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Atb e Teb, due mesi gratis per gli studenti dell’Università di Bergamo

Bergamo

Nei mesi di settembre e ottobre gli studenti dell’Università di Bergamo potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi di Atb e Teb. Basterà mostrare la ricevuta di pagamento della prima rata delle tasse universitarie e la carta d’identità.

Due mesi per conoscere e sperimentare i servizi di trasporto pubblico del territorio, con la novità dell’e-Brt, valutando così la soluzione più adatta per gli spostamenti quotidiani. E proprio l’e-Brt sarà al centro della mobilità universitaria, collegando le stazioni di Bergamo e Verdellino alle sedi di via dei Caniana in città e di Dalmine. Grazie all’integrazione con la rete Atb, viene facilitato anche il raggiungimento delle sedi in Città Alta e al Kilometro Rosso.

Abbonamenti: le agevolazioni

Per quanto riguarda gli abbonamenti, confermate anche per l’anno accademico 2026-2027 le agevolazioni per gli studenti dell’Università di Bergamo: il prezzo è di 200 euro, ridotto a 160 per i residenti nei Comuni convenzionati. Disponibile anche una tariffa agevolata per il bake sharing LaBigi: l’abbonamento può essere acquistato al costo di 10 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Macroeconomia
Beni Consumo
Economia, affari e finanza
Università di Bergamo
E-Brt
Teb
Atb