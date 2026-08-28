Atb e Teb, due mesi gratis per gli studenti dell’Università di Bergamo
L’INIZIATIVA. Dal 1° settembre al 31 ottobre, e-Brt compreso. Abbonamenti: confermate le agevolazioni.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Nei mesi di settembre e ottobre gli studenti dell’Università di Bergamo potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi di Atb e Teb. Basterà mostrare la ricevuta di pagamento della prima rata delle tasse universitarie e la carta d’identità.
Due mesi per conoscere e sperimentare i servizi di trasporto pubblico del territorio, con la novità dell’e-Brt, valutando così la soluzione più adatta per gli spostamenti quotidiani. E proprio l’e-Brt sarà al centro della mobilità universitaria, collegando le stazioni di Bergamo e Verdellino alle sedi di via dei Caniana in città e di Dalmine. Grazie all’integrazione con la rete Atb, viene facilitato anche il raggiungimento delle sedi in Città Alta e al Kilometro Rosso.
Abbonamenti: le agevolazioni
Per quanto riguarda gli abbonamenti, confermate anche per l’anno accademico 2026-2027 le agevolazioni per gli studenti dell’Università di Bergamo: il prezzo è di 200 euro, ridotto a 160 per i residenti nei Comuni convenzionati. Disponibile anche una tariffa agevolata per il bake sharing LaBigi: l’abbonamento può essere acquistato al costo di 10 euro.
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