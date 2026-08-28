Atb e Teb, due mesi gratis per gli studenti dell’Università di Bergamo

Nei mesi di settembre e ottobre gli studenti dell’Università di Bergamo potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi di Atb e Teb . Basterà mostrare la ricevuta di pagamento della prima rata delle tasse universitarie e la carta d’identità.

Due mesi per conoscere e sperimentare i servizi di trasporto pubblico del territorio, con la novità dell’e-Brt, valutando così la soluzione più adatta per gli spostamenti quotidiani. E proprio l’e-Brt sarà al centro della mobilità universitaria, collegando le stazioni di Bergamo e Verdellino alle sedi di via dei Caniana in città e di Dalmine. Grazie all’integrazione con la rete Atb, viene facilitato anche il raggiungimento delle sedi in Città Alta e al Kilometro Rosso.