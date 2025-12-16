Atb e Teb, ecco gli orari per le feste di Natale

Il 25 dicembre è sospeso il servizio di autobus, funicolari e tram, mentre venerdì 26 dicembre, giovedì 1° gennaio e martedì 6 gennaio le linee seguono l’orario festivo.

Mercoledì 31 dicembre le funicolari di Città e San Vigilio prolungano il servizio fino alle ore 1.30.