Cronaca / Bergamo Città
Martedì 16 Dicembre 2025
Atb e Teb, ecco gli orari per le feste di Natale
INFO UTILI. Orario ridotto per il servizio di trasporto pubblico locale, variazioni agli sportelli.
Bergamo
In concomitanza con la sospensione delle lezioni scolastiche per le vacanze natalizie da lunedì 22 dicembre e fino a lunedì 5 gennaio Atb applica, nei giorni feriali, l’orario del sabato senza corse scolastiche - con l’eccezione dalle ore 20 per le funicolari che seguono il regolare orario del giorno. Mentre Teb applica l’orario feriale non scolastico con un tram ogni 15 minuti.
Il 25 dicembre è sospeso il servizio di autobus, funicolari e tram, mentre venerdì 26 dicembre, giovedì 1° gennaio e martedì 6 gennaio le linee seguono l’orario festivo.
Mercoledì 31 dicembre le funicolari di Città e San Vigilio prolungano il servizio fino alle ore 1.30.
Inoltre si comunica che l’Atb Point nella giornata di mercoledì 31 dicembre chiude alle ore 16.30 mentre lo Sportello Ztl di via Monte Gleno 13, mercoledì 24 e 31 dicembre rimane aperto al pubblico dalle ore 08:30 alle 12:30. Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre, il 1° gennaio e il 6 gennaio, gli uffici rimarranno chiusi.
