Atb, lezioni gratuite per formare autisti

La Bus Academy, realizzata in collaborazione con Enaip Lombardia - ente di formazione professionale attivo in Lombardia-, prevede 320 ore di lezione distribuite su 20 settimane e si rivolge a tutte le persone attualmente disoccupate, che siano in possesso di patente B o superiore, di almeno 21 anni di età compiuti, con una buona conoscenza e padronanza della lingua italiana, idonee per l’ottenimento della patente di guida per il trasporto di persone e motivate ad entrare nel team di Atb Consorzio.