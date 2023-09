Atb potenzia la linea 1 per l’aeroporto e prolunga la linea C fino alle piscine Italcementi

Atb ha deciso di estendere la Linea C elettrica fino alle Piscine Italcementi e conferma il potenziamento dei collegamenti per l’Aeroporto. Un passo importante per migliorare la mobilità urbana nella zona che comprende anche la sede della Guardia di Finanza e il Centro Sportivo Italcementi e ridurre cosi il consumo di energia.

La linea C1 fino all’Italcementi

Più corse per l’aeroporto

Il collegamento Stazione - Aeroporto, linea 1 Express , viene effettuato da giovedì a lunedì con una frequenza di 18/20 minuti nell’orario pomeridiano e fino alle 22.00 con la corsa in partenza dall’ aeroporto. In queste giornate, le corse express, intercalate a quelle della linea 1 tradizionale permettono una copertura della tratta ogni 9/10 minuti.

Il commento di Atb

Liliana Donato, direttore generale di Atb Mobilità S.p.a. commenta: «Il nuovo prolungamento della linea C fino al Centro Sportivo Italcementi, così come il potenziamento della linea aeroportuale, rappresentano per l’azienda un grande sforzo, ma lo facciamo con l’obiettivo di offrire un servizio che in qualche modo possa contribuire ad un utilizzo sempre maggiore dei servizi di trasporto pubblico per una città più sostenibile».