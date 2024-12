Atb e Teb, dal 23 dicembre scatta l’orario natalizio

Da lunedì 23 dicembre, fino a lunedì 6 gennaio, scatta l’orario natalizio di Atb e Teb. In concomitanza con la sospensione delle lezioni, verrà applicato nei giorni feriali l’orario del sabato senza corse scolastiche. Con l’eccezione della funicolare, che dalle ore 20 seguirà l’orario regolare. Per quanto riguarda Teb, invece, l’orario sarà quello feriale non scolastico, con un tram ogni 15 minuti.