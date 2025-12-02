Diciottenne trovato senza battito a 2.000 metri: straordinario salvataggio al Papa Giovanni

Il 27 settembre, durante la Marathon Trail Lago di Como, un ragazzo di 18 anni di Griante non si presenta a un checkpoint previsto. Le condizioni meteo peggiorano e gli organizzatori danno subito l’allarme. L’ultimo avvistamento risaliva alle 12.30.

La macchina dei soccorsi si attiva

Dalle 14.43 partono le ricerche del Soccorso Alpino, che coinvolgono progressivamente nuove squadre a causa della scarsa visibilità. Decollano anche gli elicotteri di Como e dei vigili del fuoco, dotati di sistemi di localizzazione. Nel pomeriggio le condizioni meteo continuano a peggiorare, rendendo l’intervento più complesso.

Alle 18.10 l’elicottero Drago individua il giovane sulla cresta tra il Monte Bregagno e il Sasso Bellarona, a circa 2.000 metri di quota. Le squadre sbarcano in hovering e forniscono le coordinate all’elisoccorso di Sondrio.

Rianimazione in quota e ipotermia grave

Il medico dell’elisoccorso avvia la rianimazione avanzata: il ragazzo è in asistolia, con una temperatura corporea di 21°C. Viene applicato il dispositivo automatico Lucas e viene attivato il protocollo per il trattamento in Ecmo, una tecnica che permette di sostituire temporaneamente cuore e polmoni. Alle 18.40 il paziente viene trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove l’Ecmo viene avviata alle 19.20.

Il ruolo del coordinamento tra soccorritori

In conferenza stampa a Milano, i sanitari e i responsabili delle strutture coinvolte hanno sottolineato come la riuscita dell’intervento sia dipesa soprattutto dal coordinamento tra squadre a terra, elicotteri e ospedale. Comunicazione rapida, formazione specifica e capacità di operare in condizioni estreme hanno permesso di salvare il giovane, trovato privo di battito e in ipotermia profonda.

In regione Lombardia Luca Lorini, direttore del dipartimento Emergenza Urgenza del Papa Giovanni insieme all’assessore al Welfare Lombardo Guido Bertolaso

Le dichiarazioni