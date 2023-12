Attenzione a falsi avvisi di multa sul parabrezza: è una truffa per «rubare» dati personali

La truffa era stata segnalata nei giorni scorsi anche ad Azzano, ed ora è arrivata anche a Bergamo. Si tratta di falsi avvisi di multe che vengono affissi al parabrezza della auto in sosta, ma in realtà sono truffe per «rubare» dati sensibili e soldi ai cittadini.

Un tagliando di false multe A mettere in guardia gli automobilisti è la polizia locale cittadina che sottolinea come il tagliando sia falso ma molto travisabile visto che utilizza loghi ufficiali e registrati come quello del Comune di Bergamo e della polizia locale.

«In città, stanno circolando questi falsi avvisi di violazione del Codice della Strada, si legge in un post su Facebook, che la polizia locale di Bergamo disconosce, in quanto non conformi ai modelli in uso, sia agli agenti, sia agli ausiliari del traffico».