I carabinieri di Bergamo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Bergamo su richiesta della Procura, nei confronti di una 44enne di origini romene e di un 41enne di origini cubane, gravemente indiziati di atti persecutori aggravati, in concorso.

Le indagini dei carabinieri hanno ricostruito l’origine delle azioni intimidatorie «nell’infondata, errata ed ossessiva convinzione» della 44enne che la figlia minore, formalmente allontanata dai genitori e collocata in una comunità protetta su disposizione dell’autorità cittadina di un comune della Bergamasca, fosse stata indebitamente affidata a un’altra famiglia, spiegano i militari in una nota.

La prima denuncia della parte offesa il 1° novembre, per il danneggiamento della propria auto: come accertato dai carabinieri, è stato forzato lo sportello del serbatoio, asportando il tappo e inserendo un guanto da giardinaggio parzialmente bruciato, con la funzione di innesco. Nelle immediate vicinanze e nel giardino dell’abitazione è stata trovata una bottiglia di vetro con della benzina, oltre a residui di combustione, mozziconi di sigaretta, un involucro di plastica per alimenti, un pacchetto di sigarette il foglietto illustrativo di un farmaco. Successivamente, durante un’incursione nella notte del 5 novembre, i sospettati si sarebbero introdotti all’interno della garage tentando di dare alle fiamme un sacco di combustibile pellet.

L’operazione dei carabinieri

I carabinieri, analizzando le registrazioni delle telecamere dell’immobile, hanno documentato la presenza di una coppia: un uomo e una donna travisata, che impugnava un accendigas da cucina. Corporatura e caratteristiche si sono rivelate coincidenti con quelle di una coppia sospetta controllata nei giorni precedenti: il 29 ottobre, i militari avevano controllato un’utilitaria a noleggio, già segnalata nei pressi della casa della persona offesa, identificando la 44enne romena in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, sequestrandole un coltello a serramanico con lama di dieci centimetri e quattro bombolette di spray al peperoncino. A breve distanza era stato identificato anche l’uomo, un 41enne cubano, trovato con una pistola ad aria compressa con proiettili in piombo e priva del previsto tappo rosso, oltre a due bombolette di spray urticante. Sul veicolo erano state anche apposte targhe rubate lo stesso giorno a un’altra auto, mentre quelle originali erano state nascoste nel bagagliaio. I militari hanno quindi raccolto diverse testimonianze di cittadini della zona, che hanno confermato come il 41enne chiedesse notizie della bambina nei locali del paese.

L’arresto

Nonostante il controllo, i due non hanno desistito: il 7 novembre, dopo una segnalazione al 112, i carabinieri sono intervenuti dove la 44enne stava affrontando la vittima, accusandola a gran voce del presunto rapimento della propria figlia. I militari hanno bloccato i due indagati, mentre nei paraggi, poche ore dopo, hanno trovato uno zaino appartenente all’uomo di 41 anni, dentro al quale sono stati trovati un pugnale con lama di 24 centimetri, un paio di forbici e un gancio metallico da traino.