Atti persecutori, maltrattamenti, lesioni: divieto d’avvicinamento per un 35enne della Bassa

I carabinieri di Romano di Lombardia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un 35enne, resosi responsabile di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni ai danni della fidanzata.

La ricostruzione

Dopo un primo intervento per maltrattamenti, risalente al 6 giugno, la situazione è degenerata nelle settimane successive, spiegano l’Arma dei carabinieri in una nota. Nella notte del 21 giugno, i militari sono intervenuti d’urgenza a Calcio su segnalazione di un cittadino: lì hanno soccorso la giovane donna, in lacrime e in stato d’agitazione, con il volto tumefatto in seguito alle percosse subite dal compagno. Immediatamente è stato attivato il protocollo «codice rosso», con segnalazione dell’uomo per lesioni personali.

L’ennesimo episodio

Nonostante ciò, all’alba del 28 giugno si è consumata una furiosa lite tra i due all’esterno di un locale pubblico. Al culmine della discussione, l’uomo ha percosso la compagna di fronte a dei testimoni, venendo interrotto solo grazie al coraggioso intervento di un amico della ragazza. Durante l’intervento dei carabinieri, l’uomo è tornato sul luogo dell’aggressione, minacciando la donna a distanza, per poi allontanarsi di nuovo. Una successiva perquisizione domiciliare a carico dell’uomo ha permesso di rinvenire delle armi ad aria compressa, smontate e riposte in un armadio.