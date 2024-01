Aumentano gli indagati per reati contro gli animali nella Bergamasca

Il fenomeno bracconaggio

I dati di Bergamo e Brescia

L’Osservatorio nazionale Zoomafia Lav ha chiesto alle Procure e a quelle presso i Tribunali per i Minorenni i dati relativi al numero totale dei procedimenti penali del 2022, sia noti che a carico di ignoti, e al numero di indagati per reati a danno di animali. In particolare, per quanto riguarda le Procure ordinarie, Bergamo ha fatto registrare un aumento degli indagati del 17,28% e una diminuzione dei procedimenti del 6,28%. Brescia è la maglia nera, con 439 procedimenti e 304 indagati: si conferma quella con più procedimenti iscritti per reati contro gli animali a livello nazionale. Come sempre la maggioranza dei procedimenti riguarda i reati venatori o contro la fauna selvatica. Per quanto riguarda la Giustizia minorile, nel 2022, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano sono stati registrati 3 procedimenti per maltrattamento di animali con 4 indagati; mentre a quella di Brescia sono stati registrati 4 procedimenti con 2 indagati per uccisione di animali e un procedimento a carico di ignoti per maltrattamento di animali.