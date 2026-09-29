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Cronaca / Bergamo Città Martedì 29 Settembre 2026

Auto contro moto a Calusco, volo di sette metri: 28enne grave

L’INCIDENTE. Lo scontro poco prima delle 14 di martedì 29 settembre.

Lettura meno di un minuto.
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Auto contro moto a Calusco, volo di sette metri: 28enne grave
L’auto coinvolta nello schianto con una moto a Calusco d’Adda in via Marconi, il motociclista 28enne è ricoverato in gravi condizioni al «Papa Giovanni» di Bergamo
(Foto di Patrik Pozzi)

Calusco d’Adda

Grave incidente a Calusco d’Adda, sulla Sp166, all’incrocio tra via Marconi e viale dei Tigli, verso le 14 di martedì 29 settembre.

Il motociclista, un 28enne, ha fatto un volo di sette metri, riportando traumi cranio-facciali e diverse contusioni. I soccorsi, giunti sul posto con una Croce Rossa di Calusco e un’auto medica, lo hanno stabilizzato e poi trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La dinamica dello schianto

Secondo una prima ricostruzione, l’auto stava procedendo verso il ponte di San Michele quando, all’altezza di via dei Tigli, ha svoltato a sinistra proprio mentre dal lato opposto stava sopraggiungendo la moto, che non è riuscita ad evitare l’impatto.

Per i rilievi e per regolare il traffico una pattuglia della p olizia locale di Calusco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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