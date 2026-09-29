Auto contro moto a Calusco, volo di sette metri: 28enne grave

Il motociclista, un 28enne, ha fatto un volo di sette metri, riportando traumi cranio-facciali e diverse contusioni. I soccorsi, giunti sul posto con una Croce Rossa di Calusco e un’auto medica, lo hanno stabilizzato e poi trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.