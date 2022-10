Auto truccata, fugge all’alt ma finisce in un fosso

Ha detto di essere stato invitato a un matrimonio, ma per un 28enne di Bergamo la giornata di sabato è finita non certo con una festa. Il giovane è stato infatti denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e gli è stata ritirata la patente, oltre a dover pagare una lunga serie di multe. Stava infatti guidando la sua Toyota risultata truccata, quando ad Acquafredda, nel Bresciano, ha fatto un sorpasso azzardato che ha attirato l’attenzione della Polizia locale.