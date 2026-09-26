Auto urta un e-Brt a Bergamo: illesi i 50 passeggeri
LO SCONTRO. L’incidente è avvenuto alle 13.15 all’incrocio tra le vie Simoncini, Bonomelli, Quarenghi e Don Bosco a Bergamo. Nessun ferito.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Incidente intorno alle 13.15 di sabato 26 settembre all’intersezione tra le vie Simoncini, Bonomelli, Quarenghi e Don Bosco a Bergamo. Coinvolti un autobus del servizio e-Brt, diretto verso la stazione, e un’automobile.
Incidente tra auto ed e-Brt a Bergamo
Secondo le prime informazioni, l’auto, proveniente da via Quarenghi e diretta verso via don Bosco, ha urtato la parte anteriore sinistra dell’autobus mentre attraversava l’incrocio.
Dalle verifiche effettuate risulta che l’e-Brt stesse attraversando l’intersezione con il semaforo verde. Le immagini registrate dalle videocamere di bordo dell’autobus sono state messe a disposizione delle autorità competenti per gli accertamenti sulla dinamica.
Nessun ferito tra i passeggeri
Non si sono registrati feriti. A bordo dell’e-Brt si trovavano circa 50 passeggeri, oltre alla conducente. Illeso anche il conducente dell’automobile, che viaggiava da solo.
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