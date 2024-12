Autostrada A4, chiusure notturne ai caselli tra il 16 e il 17 dicembre

Lavori sull’autostrada A4, tra il 16 e il 17 dicembre, nel tratto che collega Bergamo e Milano, con diverse chiusure ai caselli.

Le chiusure in A4 tra il 16 e il 17 dicembre

Dalle 22 di domenica 15 alle 6 di lunedì 16, e dalle 22 di lunedì 16 alle 6 di martedì 17 dicembre, sarà chiusa la stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia. Si consiglia di utilizzare lo svincolo di Sesto San Giovanni come alternativa.

Dalle 22 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 dicembre sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago. Conestualmente sarà chiusa anche l’area di servizio «Brianza nord», nel tratto compreso tra Cavenago e Agrate, verso Milano.

