Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 07 Novembre 2025

Autostrada A4, chiusure notturne dei caselli di Grumello, Ospitaletto e Palazzolo

VIABILITÀ. Stop al traffico necessario per lavori di pavimentazione, tra lunedì 10 e sabato 15 novembre.

Redazione Web
Redazione Web

Bergamo

Chiusure notturne ai caselli dell’autostrada A4, per lavori di pavimentazione, tra lunedì 10 e sabato 15 novembre.

Le chiusure nei dettagli

Dalle 21 di lunedì 10 alle 5 di martedì 11 novembre sarà chiuso il casello di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare in autostrada a Seriate o Ponte Oglio.

Dalle 21 di martedì 11 alle 5 di mercoledì 12 novembre sarà chiuso il casello di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare i caselli di Brescia ovest o Rovato.

Dalle 21 di mercoledì 12 alle 5 di giovedì 13 novembre sarà chiuso il casello di Ospitaletto, in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare i caselli di Brescia ovest o Rovato.

Dalle 21 di giovedì 13 alle 5 di venerdì 14 novembre sarà chiuso il casello di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare i caselli di Brescia ovest o Rovato.

Dalle 21 di venerdì 14 alle 5 di sabato 15 novembre sarà chiuso il casello di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia utilizzare i caselli di Ponte Oglio o Rovato.

Costruzioni, Proprietà